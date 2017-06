Jupiter is oudste planeet van zonnestelsel

De planeet ontstond vermoedelijk binnen een miljoen jaar nadat de zon begon te schijnen. Dat blijkt uit een analyse van meteorieten die zijn gevonden op aarde.

Astronomen komen tot die conclusie in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Vermoeden

Tot nu toe hadden wetenschappers wel een vermoeden dat Jupiter de oudste planeet was in het zonnestelsel, maar was er geen tastbaar bewijs voor die theorie. Alleen computermodellen suggereerden een hoge leeftijd van de planeet.

Bij de nieuwe studie onderzochten onderzoekers van de Universiteit van Münster de samenstelling van meteorieten die een tot vier miljoen jaar na het ontstaan van het zonnestelsel werden gevormd in de ruimte en vervolgens op aarde zijn neergedaald.

Uit het onderzoek blijkt dat deze meteorieten zijn in te delen in twee groepen die zijn ontstaan op twee verschillende plekken in ons zonnestelsel. Dat suggereert dat er in deze tijd al een groot hemellichaam bestond dat de twee 'reservoirs' van ruimtestenen van elkaar scheidde.

Grootste

"De meest plausibele verklaring voor deze scheiding is de formatie van Jupiter", verklaart hoofdonderzoeker Thomas Kruijer op nieuwssite Phys.org. "De planeet zorgde er waarschijnlijk voor dat er geen materiaal kon worden uitgewisseld tussen de twee reservoirs waarin meteorieten werden gevormd."

Jupiter is niet alleen de oudste planeet van ons zonnestelsel, maar ook de grootste. De gasreus heeft 2,5 keer zoveel massa als alle andere planeten bij elkaar.