Archeologen vinden Azteekse sportzaal in hart van Mexico-Stad

Wetenschap Nederlands grootste muntschat bijeen gezocht door onderzoekers 17 x gedeeld Onderzoekers van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben de grootste Romeinse muntschat die ooit in Nederland is aangetroffen bij elkaar gezocht. Het gaat om gouden munten, die rond 460 na Christus zijn begraven in Lienden in de Betuwe.