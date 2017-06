'Menselijk brein verwerkt geuren met specifieke hersengolven'

Als mensen geuren waarnemen, treden er veranderingen op in de zogenoemde thetagolven in hun brein. Deze hersengolven treden meerdere malen per seconde op en zorgen er vermoedelijk voor dat een geur razendsnel wordt herkend.

Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Neuron.

Pindakaas

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door fMRI-scans te maken van proefpersonen waarbij lucht in de neus werd gespoten. Soms ging het om geurloze lucht, soms was het een geurtje dat rook naar pindakaas, chocolade of knoflook.

Als de deelnemers aan het experiment een geur roken zoals chocolade of pindakaas, veranderde het ritme van de thetagolven in hun brein. Wanneer de deelnemers een luchtje zonder geur in hun neus kregen gespoten, had dat echter geen invloed op de thetagolvenin hun brein.

“Het ritme van thetagolven zou daarom wel eens fundamenteel kunnen zijn voor het verwerken van geuren in het brein”, verklaart hoofdonderzoeker Jay Gottfried op nieuwssite Phys.org.

IJsje

Thetagolven veranderen tijdens het ruiken van geuren vooral in gebieden van het brein die zijn betrokken bij geurverwerking en het geheugen. Volgens Gottfried is het dan ook goed mogelijk dat de hersengolven zorgen voor de koppeling van geuren aan specifieke herinneringen. "Bij de geur van een ijsje denk je daardoor aan het moment en de plek waarop je voor het laatst zo'n ijsje hebt gegeten."