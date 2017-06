Bijzonder hete planeet ontdekt

De planeet is maar iets koeler dan het oppervlak van de zon. De vondst staat deze week in het belangrijke wetenschapsblad Nature.

De temperatuur is zo hoog doordat de planeet heel dicht bij zijn ster staat. Er is geen water, koolstofdioxide of methaan, daarvoor is de UV-straling van de ster te intens. Leven is er dan ook volstrekt onmogelijk. Door de hitte is de planeet aan het verdampen. Waarschijnlijk heeft KELT-9b een "staart" van zijn eigen materiaal achter zich aan.

Een jaar, de periode die de planeet nodig heeft voor een rondje rond zijn ster, duurt slechts anderhalve dag.