Nederlands grootste muntschat bijeen gezocht door onderzoekers

Er zijn ruim veertig munten teruggevonden, maar de wetenschappers denken dat de goudschat veel groter is geweest.

De Liendense collectie bevat een munt die volgens de wetenschappers de meest recente is die tot nu toe ooit in het voormalige West-Romeinse rijk in de lage landen is gevonden. Dat maakt de schat uniek en zeer bijzonder, zei archeoloog Stijn Heeren vrijdag bij de presentatie in Nijmegen.

Boomgaard

In 2016 meldden detectorzoekers bij de VU dat ze 23 gouden munten hadden gevonden in een boomgaard. Het bleek dat er in 2012 op die plek ook al Romeinse goudstukken waren gevonden bij het bewerken van de grond. Daarop startte een grote zoektocht. In de boomgaard is niets meer opgegraven, maar uit archieven bleek dat er ook in 1905 en 1840 goudstukken in Lienden waren gevonden.

De onderzoekers hebben uiteindelijk ruim veertig munten uit diverse vondsten bijeen kunnen brengen. De collectie is in langdurig bruikleen gegeven aan Museum Het Valkhof in Nijmegen, dat al de grootste verzameling Romeinse vondsten van Nederland had.

Frankische leider

De munten zijn waarschijnlijk begraven door een Frankische leider, die was ingehuurd om voor de Romeinse keizer te vechten. De huurlingen kregen daar zogenoemde solidi voor. Het inhuren van strijdkrachten kon niet voorkomen dat het West-Romeinse rijk in Nederland en aangrenzende regio's in 476 ten onder ging. ''Het is heel interessant dat we nu een vondst uit die laatste Romeinse tijd hebben. Van die periode voor de vroege middeleeuwen wisten we bijna niets'', aldus Heeren.

Op de vindplaats van de gouden munten zijn resten van drie skeletten gevonden die dateren uit de Midden-Bronstijd. De wetenschappers nemen daarom aan dat de Frankische leider de schat heeft begraven in een oude grafheuvel, zodat hij de plek later makkelijk kon terugvinden. In het Rivierengebied zijn vaker resten uit die tijd opgedoken.