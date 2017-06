AkzoNobel steunt The Ocean Cleanup met speciale coating

Wetenschap Archeologen vinden Azteekse sportzaal in hart van Mexico-Stad 23 x gedeeld Mexicaanse archeologen hebben de resten van een grote Azteekse tempel met een ceremonieel speelveld voor balsporten ontdekt in het centrum van Mexico-Stad. De ontdekking onthult veel over het religieuze leven in de voormalige Azteekse hoofdstad, zeiden de onderzoekers donderdag.