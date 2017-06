'Brein prairiewoelmuizen gestuurd voor eeuwige liefde'

Als prairiewoelmuizen het goed met elkaar kunnen vinden blijven ze elkaar eeuwig trouw. Volgens Trouw zijn de muizen het toonbeeld van ware liefde. Als de vonk eenmaal overslaat, blijven ze bij elkaar.

Die vonk kan met lichtflitsjes worden nagebootst om zo het brein van een woelmuisvrouwtje te beïnvloeden. De onderzoekers schrijven in het vakblad Nature dat mensen geen muizen zijn maar dat "ook bij mensen de eeuwige trouw in het brein is verankerd".

Mensen

De wetenschappers weten alleen nog niet hoe het bij mensen valt te manipuleren. "Telkens als we beelden van onze partners zien, geven stoffen in de hersenen een gelukzalig gevoel. We weten alleen niet hoe dit neurale circuit wordt gevormd."

Prairiewoelmuizen zijn ideaal voor onderzoek. Bij de eerste kennismaking van twee partners knuffelen ze even, hebben seks, en als dat bevalt van twee kanten, blijven ze de rest van hun leven samen.

Volgens biologen van de Emory University in Atlanta wordt die liefde met hersenstofjes als oxytocine en dopamine bestendigd.

Hersensondes

Bij dit nieuwe onderzoek hadden ze de vrouwtjesmuis speciale hersensondes aangemeten waarmee ze de neurale verbindingen konden waarnemen die werden aangelegd in het brein bij een romance. De sterkste verbindingen zorgde voor veel en snel geknuffel. De verbindingen werden tijdens seks nog eens versterkt.

De wetenschappers probeerden toen de verbindingen zelf te leggen en te versterken. De hersensondes kregen een soort van lampje waarmee de aanleg van neurale verbindingen konden bevorderen.

Verliefd

Ze lieten de prairiewoelmuisvrouwtje kennis maken met een mannetje, maar het bleef bij knuffelen. Het lampje werd intussen aangezet.

De volgende dag werden de vrouwtjes in een kooi met diverse mannetjes gezet. Ze hadden allemaal een grote voorkeur voor het ene mannetjesmuisje van de dag ervoor. Het lampje had hen op slag verliefd gemaakt.

Sociaal gedrag

Het onderzoek is onderdeel van een groter streven om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen netwerken in het brein en sociaal gedrag.

"Ons doel is om die sturing in het brein onder de knie te krijgen, zodat we de sociale vaardigheden van mensen kunnen verbeteren, van mensen met autisme bijvoorbeeld."