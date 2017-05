Ruimtesonde toont cyclonen boven de polen van Jupiter

Ze schetsen het beeld van Jupiter als "een complexe, gigantische, turbulente planeet", zeker op de noord- en zuidpool, waar regelmatig cyclonen en stormen voorkomen. De wervelstormen (de ovale lichtgekleurde vlekken in het beeld hierboven) zijn er soms 1400 kilometer in doorsnede.

Weerbeeld

Ruimtesonde Juno werd in 2011 richting de grootste planeet in ons zonnestelsel gelanceerd en kwam in 2016 in de baan van Jupiter. "We hebben er lang op moeten wachten, maar de resultaten die we nu van de sonde krijgen, zijn de moeite van de ruimtereis zeker waard", zegt directeur van het Juno-programma Diane Brown van NASA.

De informatie die de wetenschappers nu hebben vergaard over het "weerbeeld" en de atmosfeer op de polen van Jupiter is goed voor een publicatie in Science deze week. Er volgen maar liefst 44 andere papers in het vakblad Geophysical Research Letters.

Dynamisch

Tijdens de vlucht langs de planeet kan Juno niet alleen beeldmateriaal vergaren, maar ook informatie over de magnestische velden en radiatie aan het oppervlakte van de planeet. Tot nu toe weet NASA in ieder geval dat er veel variatie voorkomt op de planeet, en dat de noord- en zuidpool veel van elkaar verschillen. Een andere verrassing waren de grote ammoniakwolken die vabuit het binnenste van de gasplaneet opstijgen. Ook die zullen invloed hebben op het weebeeld, denken de wetenschappers.

Voor deze eerste wetenschappelijke publicaties werkten de onderzoekers met de beelden en andere informatie die de sonde vergaarde tijdens de eerste vlucht dichtbij de planeet, in augustus vorig jaar. Juno is de eeste ruimtesonde die over de polen is gevlogen en zal nog meer dan dertig "rondjes" vliegen.