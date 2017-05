Muizen met 3D-geprinte eierstokken bevallen van jongen

De eierstokken werden operatief ingebracht bij zeven vrouwtjesmuizen, die vervolgens paarden met mannetjes.

Uiteindelijk bevielen drie van de zeven muizen van gezonde jongen. Dat melden de onderzoekers van Northwestern University in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications.

De 3D-geprinte eierstokken werden vervaardigd met gelatine, een eiwit dat van nature voorkomt in het lichaam van alle zoogdieren. Voor de implantatie bij de zeven proefmuizen werden de kunstmatige organen volgestopt met eicellen van de dieren. De natuurlijke eierstokken van de muizen waren voor het experiment al verwijderd.

Zuurstof

Uit het onderzoek bleek dat de 3D-geprinte eierstokken goed werden opgenomen door de lichamen van de muizen. De bloedvaten infiltreerden in de organen van gelatine, zodat de eicellen aan de binnenkant zuurstof en voedingsstoffen ontvingen.

De drie muizen die uiteindelijk jongen kregen, produceerden zelfs melk. Dat bewijst dat de bevruchting van de eicellen in de kunstmatige eierstokken ook leidde tot de productie van hormonen in het lichaam, net als bij een natuurlijke zwangerschap.

Vrouwen

Volgens de wetenschappers is het niet ondenkbaar dat ook onvruchtbare vrouwen in toekomst kunnen bevallen met 3D-geprinte eierstokken. Dat kan echter nog vele jaren duren, de techniek is nu nog te pril. Menselijke eierstokken zijn relatief groot, daardoor zal het lastiger zijn om omliggende bloedvaten goed te laten doordringen in de organen.

Toch toont hoofdonderzoekster Teresa Woodruff zich in de Britse krant The Guardian optimistisch over de toepasbaarheid van de techniek bij mensen. “Ons uiteindelijke doel is om de vruchtbaarheid van jonge patiënten te herstellen, die bijvoorbeeld door kanker zijn getroffen en daardoor niet meer in staat zijn om op een natuurlijke manier kinderen te krijgen.”