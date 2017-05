Filosoof Descartes had opvallende bobbel in hersenen

Een bobbel op die plek in het brein wijst mogelijk op een sterk ontwikkeld taalvermogen, melden de onderzoekers van het Natuurwetenschappelijk museum in Parijs in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of the Neurological Sciences.

De wetenschappers maakten de replica van Descartes' brein door zijn schedel te bestuderen. De hersenen van de filosoof zijn al vergaan, maar het brein heeft een duidelijke afdruk achtergelaten in de schedelpan van de Fransman. De onderzoekers maakten een scan van deze afdruk en reconstrueerden het brein met behulp van een computerprogramma. Zo ontstond er een virtuele replica van het brein.

De hersenomvang van Descartes werd vervolgens vergeleken met het brein van meer dan honderd andere willekeurige mensen die in de afgelopen eeuwen zijn overleden.

Taal

Uit deze studie blijkt dat de prefrontale cortex van de filosoof een ongebruikelijke uitstulping had, zo meldt de nieuwssite van het wetenschappelijk tijdschrift Science. Eerdere studies hebben uitgewezen dat het hersenweefsel in dit deel van het brein een rol speelt bij de verwerking van woorden.

Hoofdonderzoeker Philippe Charlier benadrukt echter dat het moeilijk is om precies te bepalen welke invloed de bobbel in het brein van de filosoof had op zijn denkvermogen. De vorm van het brein zegt namelijk maar in beperkte mate iets over de intelligentie van mensen. "Het gaat er niet alleen om of je een goed stel hersenen hebt", schrijft hij. "Het gaat er vooral om hoe je je brein gebruikt."

Descartes wordt beschouwd als de vader van de moderne filosofie. De Fransman was tijdens zijn leven ook al beroemd, hij werd onder meer geportretteerd door de Nederlandse schilder Frans Hals (zie foto).