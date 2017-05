Fossiel ontdekt van 'laatste dinosaurus uit Afrika'

Het gaat om een soort klein uitgevallen Tyrannosaurus rex die de naam Chenanisaurus barbaricus heeft gekregen.

De dinosaurus liep op twee poten, had bijzonder kleine armen en een stompe snuit. Het roofdier stond waarschijnlijk aan de top van de voedselketen in Afrika.

Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Bath in het wetenschappelijk tijdschrift Cretaceous Research.

De wetenschappers vonden het fossiel van het dier in een fosfaatmijn in het noorden van Marokko. Aan het gebit van Chenanisaurus barbaricus is te zien dat het een vleeseter was. De tanden van het skelet zijn namelijk afgevlakt, waarschijnlijk door het vele bijten in botten.

Hoewel het dier veel op een Tyrannosaurus rex leek, waren ook verschillen. Zo had de Afrikaanse dino een kleinere kop en een minder groot brein.

Maar vooral de periode waarin het dier leefde, is volgens hoofdonderzoeker Nick Longrich bijzonder.

“We hebben geen andere dinosaurusfossielen uit Marokko uit deze tijd", verklaart hij op nieuwssite New Scientist. "Het is één van de laatste dinosaurussen die in Afrika leefde voordat de massa-uitsterving die ervoor zorgde dat alle dinosaurussen van het toneel verdwenen.”