Wetenschappers brengen DNA van theeplant in kaart

Het onderzoek biedt voor het eerst inzicht in welke genen en stofjes in theeplanten de smaak van thee bepalen. In de toekomst kan de nieuwe kennis over de planten mogelijk leiden tot nieuwe theesoorten en betere kwaliteit thee.

Dat melden de onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Molecular Plant.

De wetenschappers richtten zich bij hun onderzoek op de plant Camellia Sinenis, de enige plant die commercieel wordt gekweekt om thee van te maken.

Lastig

Het duurde meer dan vijf jaar voordat de genetische code van de plantensoort volledig in kaart was gebracht. Camellia Sinenis heeft een DNA-volgorde die vier keer zo lang is als die van de koffieplant. "Ons laboratorium heeft het DNA van meer dan twintig plantensoorten onderzocht, maar de theeplant was een lastige klus", verklaart hoofdonderzoeker Lizhi Gao op nieuwssite BBC News.

Uit het DNA van de theeplant blijkt dat de bladeren veel caffeïne en flavonoïden bevatten die de smaak van thee bepalen. "Er zijn veel verschillende theesmaken, maar het mysterie is: wat is de genetische basis voor die smaken?", aldus Lizhi Gao. "We werken nu aan een genetische kaart die inzicht moet bieden in verschillende theesmaken."

Zoeken

Het telen van bijzondere theeplanten zal in de toekomst waarschijnlijk eenvoudiger worden door de nieuwe genetische inzichten.

"Dit geeft telers een krachtig nieuw middel om thee te ontwikkelen", aldus onafhankelijk onderzoeker Guy Barter. "Als je de genetische basis voor de smaken eenmaal snapt, weet je ook naar welke genen je kunt zoeken bij het produceren van nieuwe soorten thee."