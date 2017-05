China en Europa overleggen over bouw van maanbasis

Dat meldt AP woensdag op basis van een woordvoerder van ESA en berichten in Chinese media.

Volgens Johann-Dietrich Wörner, de directeur van ESA, kan het voorgestelde "maandorp" mogelijk een internationaal lanceerplatform worden voor toekomstige missies naar Mars. Daarnaast kan het een kans bieden om ruimtetoerisme te ontwikkelen en mogelijkheden bieden voor mijnbouw op de maan.

"De Chinezen hebben al een erg ambitieus programma voor de maan", vertelt Pal Hvistendahl, een woordvoerder van ESA. "De ruimte is veranderd sinds de race in de jaren '60. We weten dat als we de ruimte op een vreedzame wijze willen verkennen, we internationaal moeten samenwerken."

Samenwerking

ESA en China werken al langer samen in de ruimtevaart. Hoewel China pas in 2003 voor het eerst een raket met bemanning de ruimte in stuurde, is het land de afgelopen jaren serieuzer geworden over de ruimtevaart. Zo is China van plan om aan het einde van dit jaar monsters te nemen van de maan. Volgend jaar wil het land de eerste missie naar de achterzijde van de maan starten. Vanaf daar moeten er mineraalmonsters meegenomen worden.

ESA hoopt een analyse te kunnen doen van de monsters die dit jaar meegenomen worden door de Chinezen. Daarnaast wil het agentschap een Europeaan naar het Chinese ruimtestation sturen. Beide plannen zijn nog niet klaar. Er zijn dan ook nog geen data gegeven voor wanneer ESA dit gaat doen.