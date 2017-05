Plastic etende rups geeft mogelijke oplossing voor afvalprobleem

Honderd rupsen zijn in staat om in twaalf uur 92 milligram plastic weg te werken. Dat melden Spaanse en Britse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Current Biology.

De wetenschappers kwamen bij toeval tot hun ontdekking. Ze troffen rupsen van de wasmot aan in bijenkorven, waarmee ze experimenten deden in hun laboratorium. Dat was op zich niet verrassend. De rupsen met de naam galleria mellonella zijn in de natuur vaak in bijennesten te vinden, omdat ze bijenwas eten.

De onderzoekers besloten hun bijenkorven schoon te maken en gooiden alle rupsen in een plastic tasje. Maar tot hun verbazing zaten de tasjes even later vol gaten. De diertjes hadden zich een weg naar buiten gegeten.

Antivries

Uit vervolgexperimenten bleek dat de rupsen in relatief hoog tempo plastic eten. Ze verteren de kunststof in hun maag en poepen het uit als glycol, een stof die ook wel als antivries wordt gebruikt en vanzelf wordt afgebroken in de natuur.

De wetenschappers hopen het verteringsproces uit de maag van rupsen uiteindelijk te kopiëren in hun laboratorium, zodat ze op grote schaal plastic kunnen afbreken tot glycol. Als ze daarin slagen, zou dat volgens hoofdonderzoeker Paolo Bombelli een belangrijke doorbraak zijn .

"We hopen uiteindelijk tot een technische oplossing te komen die het probleem van plastic afval zal minimaliseren", verklaart hij op BBC News. "Deze rups is het startpunt voor ons onderzoek."