'Dolfijnen hebben mogelijk seks voor hun plezier'

Donkergestreepte dolfijnen copuleren meestal met hun buiken tegen elkaar, terwijl tuimelaars in sommige gevallen een soort T-formatie vormen waarbij het vrouwtje haar lichaam haaks tegen het lichaam van het mannetje zet.

Mannelijke bruinvissen bespringen soms vrouwtjes die boven water komen om adem te halen en proberen hun penis tijdens zo’n sprong onmiddellijk in de vagina te steken. Lang niet al deze standjes zijn ideaal voor de voortplanting, melden Candese onderzoekers van Dalhousie University op de conferentie Experimental Biology 2017 in Chicago.

De wetenschappers observeerden jarenlang het copulatiegedrag van verschillende soorten dolfijnen in het wild. Daarnaast deden ze in hun laboratorium onderzoek met genitaliën van overleden dolfijnen. Hoofdonderzoekster Dara Orbach slaagde erin om penissen van dode dolfijnen in een staat van erectie te brengen door een zoutoplossing in de organen te spuiten.

Vervolgens onderzocht ze hoe de penis het beste in de vagina van een vrouwtje paste en welke standjes bij dolfijnen de meeste kans geven op bevruchting.

Hiërarchie

Uit haar onderzoek blijkt dat veel in het wilde geobserveerde seksstandjes van dolfijnen niet optimaal zijn voor de bevruchting van het vrouwtje. Volgens Orbach is het dan ook aannemelijk dat de dieren niet alleen seks hebben om zich voort te planten.

"Dolfijnen hebben het hele jaar door seks, ook al zijn de vrouwtjes alleen in bepaalde periodes vruchtbaar", verklaart ze op nieuwssite Science Now. "Sommige standjes hebben mogelijk een ander doel dan voortplanting, seks kan vele functies hebben. Misschien is er soms sprake van spel."

Maar er zijn meer mogelijke verklaringen voor de bijzondere standjes, benadrukt Orbach. "Misschien bepalen de dieren met hun seksuele posities wel hun onderlinge hiërarchie."