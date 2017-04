Sterrenkundige en presentator Chriet Titulaer (73) overleden

Titulaer was veel op televisie te zien in de jaren zeventig en tachtig. Hij begon zijn televisiecarrière als medepresentator van de eerste maanlanding in 1969. Ook was hij als commentator aanwezig bij de live-uitzending van de lancering van Spaceshuttle Columbia in 1981, de eerste Spaceshuttle-lancering ooit.

In de jaren tachtig was hij vooral bekend van zijn programma TROS Wondere Wereld waarin hij het had over de wetenschap.

Voorspellingen

De wetenschapper deed in de jaren tachtig ook enkele voorspellingen. Een groot aantal is ook daadwerkelijk uitgekomen. Zo benoemde hij thema-kanalen op televisie die zich specifiek zouden richten op één onderwerp.

Glasvezel zou volgens hem ook een grote rol spelen zodat huizen konden worden aangesloten op televisie-kanalen en interactieve encyclopediën. Ook voorzag Titulaer een beeldtelefoon en telewinkelen al aankomen. Zijn voorspelling over computerchips geïmplanteerd in de hersenen in het jaar 2000 is echter niet uitgekomen.

Titulaer verkocht in de jaren negentig zijn mediabedrijf. Zijn gezondheid ging destijds al achteruit. De laatste jaren woonde hij in een privé-verzorgingshuis in Driebergen waar hij op 73-jarige leeftijd is overleden.