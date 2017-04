Noordelijke IJszee bevat meer plastic dan verwacht

Dat schrijft een team van internationale wetenschappers in een woensdag gepubliceerd artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances.

Plastic afval dat in Europa en de Verenigde Staten is gedumpt in het noordelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan drijft op de Golfstroom mee richting het Noordpoolgebied. Daar loopt het als het ware dood, stellen de onderzoekers, die spreken van een "polair kerkhof".

De situatie is volgens hen te vergelijken met andere vervuilde delen van de wereldzeeën waar microplastic zich ophoopt.

Sleepnet

Voor het onderzoek voeren de wetenschappers drie jaar lang met een sleepnet door de Noordelijke IJszee ten oosten van Groenland en in de Barentszzee, gebieden waar nauwelijks mensen in de buurt wonen. Zij visten in drie jaar tijd honderdduizenden kleine stukjes plastic op uit de oceaan.

De onderzoekers hadden niet verwacht op deze plekken zoveel plastic te vinden. Het toont volgens hen aan hoe door mensen geproduceerd afval zelfs de meest afgelegen plekken van de wereld kan bereiken.

In het artikel waarschuwen zij dat door opwarming van de aarde het Noordpoolgebied in de toekomst meer vervuild kan raken door plastic als ijskappen smelten.

Dieren

Ook heeft de 'plastic soep' gevolgen voor dieren die in het gebied leven. Zo zijn er al Noordse stormvogels gevonden ten noorden van Noorwegen met plastic in hun maag. Ook zeedieren die tot op de bodem van de zee leven, zijn kwetsbaar door de hoeveelheid plastic omdat de plastic deeltjes zinken.

De wetenschappers onderzoeken nog wat de exacte gevolgen van het aanwezige plastic zijn op het Noordpoolgebied.