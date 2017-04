Wetenschappers ontdekken planeet waar mogelijk leven is

De planeet bevindt zich in de zogeheten leefbare zone. Dat is het gebied rond een ster waar het niet te warm en niet te koud is, maar precies goed voor vloeibaar water op de planeet. De bevinding verschijnt donderdag in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

LHS 1140b is rotsachtig, net als de aarde, en heeft waarschijnlijk een dampkring. Hij is iets groter dan de aarde. Het hemellichaam draait rond de ster LHS 1140, in het sterrenbeeld Walvis.

De planeet is waarschijnlijk minstens vijf miljard jaar oud, iets ouder dan de aarde. Dat betekent dat zijn ster tot rust is gekomen.

Jonge sterren bombarderen hun planeten met schadelijke straling, die dampkringen kan wegblazen. Bij oudere sterren is veel minder blootstelling. Dat vergroot de kans op leven. En als er lava is geweest, zoals op veel planeten, kan die de dampkring lang hebben gevuld met stoom, dus met waterdamp.

Kans op leven

Verder onderzoek kan duidelijk maken welke elementen voorkomen in de dampkring van LHS 1140b. Dat zegt meer over de kansen op leven.

Er zijn de laatste jaren enkele tientallen planeten gevonden waar misschien leven mogelijk zou kunnen zijn.