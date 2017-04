'Jetlag mogelijk te voorkomen met oogdruppels'

In het netvlies bevindt zich een groepje cellen dat rechtstreeks communiceert met de nucleus suprachiasmaticus, een hersenkern die bekend staat als de biologische klok van het lichaam.

Dat melden Schotse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Physiology.

Door de cellen te beïnvloeden met bijvoorbeeld oogdruppels zou een verstoord slaapwaakritme mogelijk kunnen worden hersteld.

Ratten

De wetenschappers ontdekten de 'klokcellen' bij experimenten met ratten. Het gaat om cellen in het netvlies die onder invloed van licht het hormoon vasopressine aanmaken. Deze stof heeft een sterke uitwerking op de biologische klok van het brein, zodat het slaap-waakritme van de dieren verandert.

Hoofdonderzoeker Mike Ludwig is enthousiast over de ontdekking. De nieuw ontdekte 'klokcellen' bevinden zich volgens hem vrijwel zeker ook in het menselijk netvlies. Hij droomt al hardop over anti-jetlag-medicijnen.

Oogdruppels

"Deze opwindende resultaten laten zien dat er een fysiologische route bestaat die we kunnen gebruiken om onze biologische klok te manipuleren", verklaart hij op nieuwssite Phys.org. "Technieken die de aanmaak van vasopressine in de ogen kunnen veranderen, zouden in de toekomst kunnen leiden tot oogdruppels die jetlags kunnen bestrijden."

Maar Ludwig blijft realistisch. Er moet nog veel onderzoek worden verricht naar de nieuw ontdekte cellen in het netvlies. "Een doorbraak is nu nog ver weg."