'Inhoud van vergaan VOC-schip De Rooswijk wordt geborgen'

Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zegt vandaag in het AD dat De Rooswijk een 'tijdcapsule' is. De Rooswijk biedt "een unieke doorkijk naar het verleden", volgens Bussemaker. "De archeologische informatie die we uit dit wrak kunnen halen, is uitermate waardevol om deze periode in de geschiedenis te duiden."

De Rooswijk zonk bij Kent in januari 1740 nadat het voor de kust op een zandbank was gelopen. Aan boord was een grote lading zilveren staven en munten. Er werd al eerder een gedeelte van de lading geborgen, maar nu wordt alle lading naar boven gehaald.

De inventaris van het schip moet vooral meer inzicht geven in de organisatie van de zeevaart in de achttiende eeuw. "Hoe hield je in die tijd 350 man de hele reis in leven? Dat was een echte mini-gemeenschap. Daar zijn we benieuwd naar", zegt maritiem archeoloog Martijn Mandemakers tegen de krant.

Beschermd

De Rooswijk is een beschermd wrak volgens het Verdrag van Malta. De resten worden onder meer bedreigd door natuurlijke omstandigheden (stroming, schuivende zandlagen) maar ook door duikers die een kijkje nemen.

​Het schip werd gebouwd in 1737 in Amsterdam, voor de Kamer van Amsterdam van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Op 8 januari 1740, vertrok De Rooswijk voor haar tweede reis en strandde op de Goodwin Sands. De bemanning kwam om.