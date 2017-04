NASA vindt bronnen op maan Saturnus die leven mogelijk kunnen maken

Grote ijspluimen die opstijgen uit scheuren op de maan bevatten waterstofmoleculen, die afkomstig zijn van heetwaterbronnen, stellen de onderzoekers. Zij zeggen dat een soortgelijke omgeving op aarde heeft geleid tot de opkomst van leven. De bevindingen van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Hete stenen die in contact kwamen met oceaanwater waren vier miljard jaar geleden mogelijk de oorzaak voor het begin van microbieel leven op aarde.

Enceladus is tot nu toe de enige buitenaardse plek waar dit soort condities ook lijken voor te komen.

Leven

Het onderzoek levert geen bewijs aan dat er daadwerkelijk leven voorkomt op de maan. "We zijn er zeker van dat Enceladus bewoonbaar is en dit gaan we nu verder onderzoeken. "We claimen op dit moment niet dat er leven is", zegt hoofdonderzoeker Hunter Waite.

"De volgende keer dat we teruggaan kijken we niet alleen naar bewoonbaarheid, maar gaan we op zoek naar bewijs voor leven", zegt hij.

Cassini

De ontdekking is gedaan door de ruimtesonde Cassini van NASA, die het oppervlak van Enceladus in 2015 op slechts vijftig kilometer afstand passeerde. Een jaar eerder maakten wetenschappers bekend dat een ondergrondse oceaan is te vinden op de maan en dat een grote pluim van gas en ijs opstijgt uit scheuren in de zuidelijke poolregio.

Cassini ging in 1997 de ruimte in en doet sinds 2004 onderzoek naar Saturnus en de bijbehorende manen.

Getijden

Enceladus heeft een diameter van ongeveer vijfhonderd kilometer en is een van de binnenste manen van Saturnus. Het oppervlak van de maan is bevroren, maar de oceanen worden vermoedelijk warm gehouden door getijdenkrachten uitgeoefend door Saturnus en de nabijgelegen grotere maan Dione.

Verscheidene manen die in een baan draaien rond Jupiter en Saturnus hebben ondergrondse oceanen, maar Enceladus is de enige waar de mogelijke voorwaarden voor leven zijn gevonden.