Belgische wetenschapper vernoemt nieuwe garnaal naar Pink Floyd

De garnaal heeft een opvallende rode schaar, aldus de BBC. Hij vond het diertje, een familielid van de zogenoemde pistoolgarnaal, voor de kust van Panama.

De onderzoeker is naar eigen zeggen al zijn leven lang fan van Pink Floyd. "We luisteren met ons team vaak naar albums van de groep", legt hij uit. "Daarom hadden we afgesproken dat we een nieuwe soort als eerbetoon zouden vernoemen."

Het is niet duidelijk waarom het diertje zo’n opvallende rode schaar heeft. Mogelijk is het bedoeld om vijanden af te schrikken.

Iconische albums

Eerder vernoemde de Belgische onderzoeker al een garnalensoort naar zanger Mick Jagger.

Pink Floyd werd vooral bekend onder leiding van componist, basgitarist en zanger Roger Waters. De groep bracht in de jaren zeventig iconische albums uit als The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here en The Wall. Halverwege de jaren tachtig verliet Waters de groep.