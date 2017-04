Wetenschappers ontdekken tweede vlek op planeet Jupiter

Britse wetenschappers hebben de vlek ontdekt. Hij is circa 24.000 kilometer lang en 12.000 kilometer breed. Dat is ongeveer even groot als de al bekende rode vlek op Jupiter.

De onderzoekers zagen de storm op recente opnames van Jupiter die door ruimtesonde Juno werden gemaakt. Toen ze beelden bekeken die in de afgelopen vijftien jaar waren gemaakt, bleek de vlek daarop ook al zichtbaar.

De storm heeft de naam Grote Koude Vlek gekregen, omdat de temperatuur er veel lager ligt dan in de omgeving. Hij is heel veranderlijk, de vorm en omvang kan in een paar dagen tijd helemaal anders zijn. Dat is anders dan de rode vlek, die vrij stabiel is.