Genetisch gemodificeerde bacteriën kunnen landmijnen opsporen

De bewerkte bacteriën lichten groen op als ze in aanraking komen met explosieven. Als de organismen worden uitgestrooid over een mijnenveld, kunnen landmijnen daardoor eenvoudig worden omzeild, zo melden Israëlische onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Biotechnology.

De bacteriën die worden gebruikt om mijnen op te sporen, staan bekend onder de soortnaam Escherichia coli. De organismen komen voor in de darmen van mensen en dieren en zijn betrokken bij het verteren van voedsel.

De wetenschappers van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem voegden aan het DNA van E. Coli specifieke genen toe, die ervoor zorgen dat de bacteriën licht afgeven zodra ze in contact komen met de springstof TNT. Vervolgens vulden de onderzoekers kunststof kralen met ruim honderdduizend E. Coli-cellen. Deze kralen werden in grote hoeveelheden uitgestrooid over een gebied in Israël waarin landmijnen liggen.

Een dag later konden de wetenschappers lichtgevende bacteriën op een afstand van twintig meter detecteren met een laser, zodat de locaties van landmijnen zichtbaar werden.

Drone

Tot nu toe werkt de methode alleen om landmijnen in een relatief klein gebied op te sporen, zo benadrukken de wetenschappers op nieuwssite Science Now. Maar door lasers vast te maken aan drones is het in de toekomst waarschijnlijk mogelijk om ook grote vlaktes vanuit de lucht te besprenkelen met bacteriën en vervolgens te scannen op mijnen.