Sonde bij Pluto in winterslaap om elektronica en kosten te besparen

Op nieuwjaarsdag 2019 vliegt hij langs het rotsblok 2014 MU69. Dat wordt het verste object dat ooit van dichtbij is bestudeerd

De New Horizons werd gelanceerd in 2006 en vloog in juli 2015 langs Pluto. Hij maakte veel foto's en verrichtte allerlei metingen. Zo ontdekte hij dat er waarschijnlijk een oceaan onder het oppervlak van Pluto zit. Wetenschappers weten heel weinig over Pluto en omstreken.

De New Horizons is nu bijna 800 miljoen kilometer voorbij Pluto, halverwege de oversteek naar 2014 MU69. De afstand van de sonde naar de aarde is ongeveer 5,7 miljard kilometer. Als de vluchtleiding een opdracht verstuurt, komt die meer dan vijf uur later pas aan, ook al gaat dat met de snelheid van het licht. Elk signaal terug is ook weer vijf uur onderweg.

Na zijn bezoek aan 2014 MU69 vliegt de New Horizons door. Rond 2047 bereikt hij de rand van ons zonnestelsel. Het is niet bekend of hij dan nog werkt. Aan boord van de sonde is ook de as van de man die Pluto heeft ontdekt, sterrenkundige Clyde Tombaugh (1906-1997).