Dieet van zevenarmige octopus voor het eerst op beeld

De wetenschappers publiceerden hun ontdekking in Scientific Reports.

De zevenarmige octopus heeft eigenlijk net als andere octopussen acht armen, maar de mannetjes verstoppen één van hun armen in een zakje onder hun oog. Dat de octopus gefilmd is, is een zeldzaamheid. De onderzoekers van MBARI zagen het dier in 27 jaar tijd slechts drie keer.

Op de beelden is te zien dat de octopus een stuk van een kwal in zijn armen houdt. De rest van de kwal heeft het dier naar alle waarschijnlijkheid opgegeten. Mogelijk gebruikt de octopus de tentakels van de kwal ook nog tijdens de jacht of ter verdediging.

Opvallend

Dat de zevenarmige octopus kwallen eet is opvallend, maar niet zo verassend als het lijkt volgens marinebioloog Mike Vecchione. “In de diepe zee zijn kwalachtige dieren de dominante levensvorm, dan is het ook logisch dat ze door andere beesten worden gegeten.”

Zevenarmige octopussen kunnen zo’n vier meter lang worden maar hebben minder energie nodig dan andere octopussoorten. Dat komt waarschijnlijk omdat ze zich heel traag voortbewegen.