DNA uit tandsteen van neanderthalers onthult hun dieet

Dat is de conclusie van een nieuwe studie geleid door wetenschappers van de universiteit van Adelaide in Australië, die is gepubliceerd in de laatste editie van Nature.

De onderzoekers bekeken het tandsteen van een neanderthaler die circa 36.000 jaar geleden in België leefde en twee die zo'n 49.000 jaar geleden in Spanje leefden, meldt The Atlantic. Met die methode kon zelfs worden bekeken welke mondbacteriën neanderthalers met zich meedroegen.

De Belgische neanderthaler blijkt een dieet te hebben gehad dat voornamelijk bestond uit vlees: schapen, maar ook wolharige neushoorns die destijds in West-Europa waren te vinden. De Spaanse neanderthalers aten juist voornamelijk plantaardig voedsel. Hun tandsteen bevatte resten van pijnboompitten, een mos en een soort paddestoel.

Verzamelaars

De wetenschappers concluderen dat neanderthalers niet overal jager-verzamelaars waren: de Spaanse oermensen waren alleen verzamelaars, die hun dieet misschien af en toe aanvulden met een klein beetje vlees.

Neanderthalers waren de soort die het dichtst was verwant aan de onze, homo sapiens. Ze stierven 40.000 jaar geleden uit. Tussen de twee mensensoorten vond ook kruisbestuiving plaats: het dna van mensen van Eurazische afkomst bevat nog sporen van neanderthaler-dna.

Paleodieet

Over het dieet van de neanderthaler bestond nog onduidelijkheid. Uit de chemische samenstelling van hun botten concludeerden wetenschappers dat ze als roofdieren aan de top van de voedselketen stonden, zoals bijvoorbeeld ijsberen of wolven. Andere wetenschappers beargumenteren juist dat de slijtpatronen van neanderthalertanden en plantensporen in hun tandplak aantonen dat ze soms veel planten aten.

Het onderzoek van de universiteit van Adelaide lijkt beide theorieën met elkaar te verbinden.

"Als mensen het over het paleodieet hebben, is dat niet paleo, het is gewoon koolhydraatarm", aldus hoofdonderzoeker Laura Weyrich. "Het echte paleodieet is eten wat je in de omgeving kunt vinden."