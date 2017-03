Negentig procent van roofvissen verdwenen uit Caribische koraalriffen

In koraalriffen in Cuba, Florida, Mexico en op de Bahama's zijn met name haaien zeer schaars.

Als riffen in deze gebieden beschermd zouden worden, zouden er op sommige plaatsen tien keer zo veel roofvissen kunnen leven als nu het geval is.

Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Science Advances.

Biomassa

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door de biomassa van roofvissen (het totale gewicht van alle individuen) te schatten in 39 riffen in het Caribisch gebied. Bij het onderzoek werden koraalriffen waarin veel werd gevist, vergeleken met riffen die nog vrijwel onaangetast zijn door mensen. In de koraalriffen waar vissers komen, bleken 90 procent minder roofvissen te leven.

Sommige van de bevindingen uit het onderzoek bieden echter hoop voor de toekomst. De onderzoekers stuitten bijvoorbeeld op een rif in Mexico dat plaats zouden kunnen bieden een extreem grote populatie roofvissen.

Toerisme

Onderzoeker Abel Valdivia pleit voor de oprichting van een soort nationale parken op dit soort plekken om roofvissen te beschermen. Dat zou volgens hem niet alleen de natuur ten goede komen, maar ook de economie.

"Een levende haai kan gedurende zijn leven miljoenen aan toerisme-inkomsten opleveren", verklaart hij op nieuwssite Phys.org. "Dat kan een belangrijk economisch motief zijn om haaien en andere roofvissen te beschermen in koraalriffen."