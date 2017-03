Oudste sporen van leven op aarde gevonden in Canada

De aarde zelf is ongeveer 4,5 miljard jaar oud, dus het fossiel komt uit de beginjaren van onze planeet.

De fossiele resten zijn ongeveer half zo dik als een mensenhaar en een halve millimeter lang. Ze zaten in kwarts-rotsen in het gebied Nuvvuagittuq in de provincie Quebec. Die rotsen zijn waarschijnlijk gevormd in zogeheten hydrothermale bronnen diep onder de zeespiegel. Dat zijn plekken waar warm water vanuit de aardkorst in zee spuit, vaak door vulkanen in de buurt. Daar krioelt het van het leven.

De vondst is gedaan door een internationale groep wetenschappers. Zij beschrijven het onderzoek in de nieuwste editie van het belangrijke wetenschapsblad Nature. De ontdekking kan helpen een beter beeld te krijgen van de jonge jaren van de aarde.

De oudst bekende fossielen tot nu toe waren 3,46 miljard jaar oud en waren gevonden in Australië.