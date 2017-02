'Prehistorische zeedieren ejaculeerden sperma uit hun kop'

Het gaat om trilobieten, krabachtige diertjes die 521 tot 250 miljoen jaar geleden leefden in de wereldzeeën.

In enkele fossielen van de soort Triarthrus eatoni zijn de resten van eitjes aangetroffen in een soort reservoir vlakbij de kop.

Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Wisconsin in het wetenschappelijk tijdschrift Geology.

Bergketens

De fossielen van de trilobieten zijn aangetroffen in ruim 400 miljoen jaar oude bergketens in het noordwesten van de Verenigde Staten. De positie van de eicellen in de fossielen wijst er volgens hoofdonderzoeker Thomas Hegna op dat vrouwelijke trilobieten eitjes afgaven uit een opening, ergens in hun kop.

Hij vermoedt dat mannetjes op hun beurt spermacellen ejaculeerden uit hun kop. De nieuwe ontdekking wijst er in ieder geval op dat trilobieten niet met elkaar copuleerden.

Nederland

De vrouwtjes lieten hun eicellen waarschijnlijk achter in het zand, waarna mannetjes deze eitjes bevruchtten. Moderne degenkrabben planten zich op ongeveer dezelfde manier voort. Deze dieren geven eveneens sperma en eitjes af via een opening in de kop.

Ook in Nederland worden soms fossielen van trilobieten gevonden, vooral in banken van de Maas, maar ook in door mensen aangevoerde natuurstenen die verwerkt zijn in gebouwen en straten.