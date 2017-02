Astronomen ontdekken gaswolk met raadselachtige gloed

Het gaat om een wolk van gloeiend gas in een cluster van duizenden sterrenstelsels dat een gebied van 50 miljoen lichtjaar beslaat.

In de buurt van de gaswolk is geen grote ster of andere lichtbron te zien. Het is dus onduidelijk waarom de wolk licht uitstraalt.

Dat melden Amerikaanse onderzoekers in een studie die binnenkort wordt gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Astrophysical Journal.

Fel

De nieuw ontdekte gaswolk behoort tot de 'enorme Lyman-alfa-nevels' een categorie van zeer zeldzame ruimteobjecten. Het zijn grote gaswolken die zijn gevormd in de ruimte tussen verschillende sterrenstelsel.

De nieuw ontdekte wolk heeft de naam MAMMOTH-1 gekregen. Het licht van de gaswolk is volgens hoofdonderzoeker Xavier Prochaska bijzonder goed te zien. "Het is extreem fel, we hebben het hier over een ongelooflijk sterke soort energie zonder zichtbare bron", verklaart hij in de International Business Times.

Quasar

De wetenschappers vermoeden dat de wolk zijn bijzondere gloed te danken heeft aan een quasar, een heldere kern van een ver verwijderd actief sterrenstelsel.

Op de telescoopbeelden is deze lichtbron niet te zien. "Maar ik vermoed dat het de quasar grotendeels uit het zicht wordt onttrokken door stof, zodat maar een deel van het licht is te zien", aldus Prochaska.