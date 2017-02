NASA roept hulp publiek in bij zoektocht naar nieuwe planeten

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft een website geopend waarop iedereen beelden kan bekijken van sterren en andere objecten aan de rand van ons zonnestelsel.

Op de filmpjes zijn lichtstipjes te zien die mogelijk de locatie van nieuwe planeten kunnen verraden.

Dat meldt de nieuwssite van de NASA.

Infrarood

De filmpjes op de website met de naam Backyard Worlds zijn gemaakt met de satelliet WISE. Deze satelliet detecteert het infraroodlicht dat wordt uitgezonden door ruimteobjecten aan de rand van het zonnestelsel.

"In deze regio van het zonnestelsel is zo weinig zonlicht dat zelfs grote objecten nauwelijks zichtbaar licht weerkaatsen", verklaart hoofdonderzoeker Marc Kuchner. "Door met infrarood de omgeving te scannen heeft WISE mogelijk objecten in kaart gebracht die we anders niet zouden kunnen waarnemen."

Stipjes

Op de beelden van de satelliet is veel ruis te zien. Maar de video's tonen ook bekende sterren en lichtstipjes die mogelijk afkomstig zijn van ruimteobjecten en planeten. Het videomateriaal is zo uitgebreid dat de ruimtevaartdeskundigen de beelden onmogelijk allemaal zelf kunnen bekijken.

De wetenschappers van de NASA hopen dat WISE ook de mysterieuze planeet negen in beeld heeft gebracht. Dit is een grote planeet die zich waarschijnlijk verder buiten de baan van Neptunus bevindt, maar waarvan het bestaan nog niet zeker is.