Verboden chemicaliën blijven lang hangen in diepe delen Stille Oceaan

Een team wetenschappers haalde met speciale duikapparatuur dieren naar boven uit twee troggen die meer dan 10 kilometer diep zijn en die op 7.000 kilometer afstand van elkaar liggen, meldt BBC News.

In de dieren werden relatief hoge concentraties van chemicaliën zoals polychloorbifenylen (PCB's) en polygebromeerde difenylethers (PBDE's) gevonden.

Deze stoffen werden tot de jaren zeventig veel gebruikt totdat werd ontdekt dat ze giftig waren en slecht voor het milieu. Deze stoffen werden vooral gebruikt als brandvertragers en als isolatiemateriaal voor elektrische draden.

Volgens de auteurs hopen de chemicaliën zich op in de voedselketen, waardoor de concentratie veel hoger ligt dan in oppervlaktewater.

Context

De wetenschappers zeggen in hun onderzoek, dat maandag verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, dat het aan de hand van de resultaten lastig is om de resultaten in een bredere context te zien omdat andere meetmethoden zijn gebruikt bij andere studies naar vervuiling in de Stille Oceaan.

Ze zeggen echter wel dat bij dieren in de Marianatrog, een van de twee onderzochte troggen, het PCB-gehalte vijftig keer hoger is dan bij krabben in de nabijheid van riever de Liaohe, een van de meest vervuilde rivieren in China.