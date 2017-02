Bijen zoeken minder voedsel in door mensen aangetaste leefgebieden

De stofwisseling van de insecten verloopt langzamer als ze leven in natuurgebieden waarin veel bomen zijn gekapt.

De bijen in deze gebieden trekken er minder vaak op uit, daarnaast eten ze relatief weinig. Dat melden Australische onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the Royal Society B.

Kaartjes

De wetenschappers van de Universiteit of Western Australia volgden in totaal 76 bijen uit verschillende bijenkorven in de omgeving van de stad Perth. Ze bevestigden piepkleine papieren kaartjes met nummers op het lichaam van de insecten om ze goed in de gaten te kunnen houden, zo meldt nieuwssite The Australian.

De onderzoekers brachten nauwkeurig in kaart hoe veel bijen uit verschillende gebieden aten en hoe ver ze reisden.

Uit hun onderzoek blijkt dat bijen in door mensen aangetaste gebieden relatief weinig werk verzetten. Ze zoeken niet alleen minder naar voedsel, maar teren ook meer op opgeslagen voedselbronnen in hun bijenkorf. "Het metabolisme van de insecten die in natuurgebieden leefden was veel hoger dan dat van hun soortgenoten in aangetaste leefomgevingen", verklaart hoofdonderzoeker Don Bradshaw op nieuwssite Phys.org.

Daarnaast eten bijen in aangetaste gebieden over het algemeen ook minder nectar.

Reserves

De bevindingen zijn volgens de wetenschappers zorgelijk. Bijen bestuiven namelijk meer dan een zesde van alle bloeiende planten op aarde.

Als de dieren minder actief worden door verstedelijking en de kap van bossen, kan dat grote gevolgen hebben voor de natuur. "We moeten meer onderzoek doen om het gedrag van bijen beter te begrijpen en hoe we de overlevingskansen van deze dieren kunnen verbeteren", aldus Bradshaw.