'Enorm ijsplateau op Antarctica staat op punt van afbreken'

Het ijsplateau op het westelijke deel van de Zuidpool ligt in een gebied dat erg gevoelig is voor de opwarming van de aarde, meldt The New York Times.

De scheur in het ijs ontstond enkele decennia geleden. Maar de kloof is de afgelopen maanden in hoog tempo breder geworden. Momenteel scheurt het ijs in een tempo van vijf voetbalvelden per dag.

De breuk in het ijs is nu meer dan 160 kilometer lang en tot 500 meter breed. Het is onvermijdelijk dat de scheur verder doorzet en een groot deel van Larsen C, zoals het ijsplateau heet, afbreekt. Dit is een kwestie van hooguit weken, stellen wetenschappers.

Grootste ijsschots

Volgens Project Midas, een team van onderzoekers dat de ontwikkeling van de scheur al enkele jaren volgt, vormt het enorme brok ijs dat dan in zee belandt een van de grootste ijsschotsen ooit.

Het losscheuren van het ijsblok zal niet direct gevolgen hebben voor een eventuele zeespiegelstijging. Maar het is wel een voorbode van een groter probleem, namelijk de desintegratie van de grote ijsvlakten van Antarctica.

​Een foto van de scheur gemaakt door NASA op 10 november 2016.

Zeespiegelstijging

De kans is vrij groot dat door het afbreken van dit stuk ijs ook de rest van Larsen C begint af te brokkelen. Als het hele plateau verdwijnt, heeft dit grote gevolgen voor de vorm en structuur van Antarctica. De hele stabiliteit op het continent komt dan in gevaar.

Als al het 'binnenlandse' ijs op Antarctica in zee terecht zou komen, dan komt er genoeg water vrij om de zeespiegel in één keer met vier meter te laten stijgen.

IJsplateaus zijn grote drijvende ijsvlakten die vastzitten aan het land. Zij worden in de loop der eeuwen gevormd door water van gletsjers. De breuk in Larsen C is niet de enige scheur op Antarctica die wetenschappers zorgen baart.