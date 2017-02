'Prehistorische kunstwerken beschadigden Amazonegebied niet'

Het gaat om geometrische figuren in de grond met een doorsnee van honderd tot driehonderd meter die ruim 1500 geleden zijn gemaakt.

Op de plek van de reusachtige cirkels en driehoeken is in de prehistorie weliswaar bos gekapt, maar de begroeiing kwam razendsnel weer terug.

Dat melden Britse en Braziliaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift PNAS.

Ongerept

De reusachtige grondtekeningen werden pas enkele jaren geleden ontdekt. Ze zijn dan ook alleen zichtbaar in gebieden waar recentelijk regenwoud is gekapt. De kunstwerken vormen het bewijs dat het Amazonegebied in de prehistorie niet ongerept was, maar al flink werd bewerkt door mensen.

Onderzoekers van de Universiteit van Exeter onderzochten de diepere grondlagen van de tekeningen. Uit houtskoolresten in de aarde blijkt dat de kunstwerken ongeveer 1400 tot 2300 jaar geleden zijn ontstaan doordat mensen stukken bos platbrandden.

De aanleg van de grondtekeningen had echter geen negatieve invloed op het Amazonegebied. Uit het onderzoek blijkt dat er snel na de branden alweer planten en bomen groeiden op de plek van de kunstwerken, vooral bamboe en palmbomen.

Vindingrijkheid

"Ons bewijs dat het Amazongebied al werd bewerkt door prehistorische stammen kan dus niet worden gebruikt als rechtvaardiging voor de vernietigende, niet-duurzame manier waarop we het regenwoud nu gebruiken", verklaart hoofdonderzoekster Jennifer Watling op nieuwssite Phys.org.

"In plaats daarvan wijzen we er met ons onderzoek juist op dat de prehistorische stammen er door hun vindingrijkheid in slaagden om het bos niet te beschadigen."

Overigens is het nog onduidelijk waarvoor de prehistorische grondtekeningen dienden. Archeologen vermoeden dat de kunstwerken werden gebruikt bij bijzondere rituelen.