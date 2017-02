'Slaap snoeit hersenverbindingen in het brein'

Als muizen slapen neemt het aantal verbindingen tussen hun hersencellen met ongeveer 18 procent af.

Overdag groeit het aantal van deze zogenoemde synapsen juist, waarschijnlijk doordat de dieren nieuwe ervaringen opdoen en herinneringen vormen. Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Science.

Hersenweefsel

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door minieme stukjes hersenweefsel uit het brein van muizen te snijden met behulp van een speciale microscoop. Soms werd het weefsel afgenomen bij dieren die net hadden geslapen, soms waren de muizen net actief geweest.

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal verbindingen tussen hersencellen alleen tijdens de slaap afneemt. Waarschijnlijk geldt dit ook voor mensen, aangezien het menselijk slaapproces veel lijkt op dat van muizen.

Snoeien

Wetenschappers vermoedden al langer dat het terugbrengen van het aantal hersenverbindingen één van de functies van slaap is. Het brein heeft waarschijnlijk niet genoeg capaciteit om alle ervaringen van overdag op te slaan in synapsen. Daarom moeten deze verbindingen af en toe worden 'gesnoeid'. Dit wordt ook wel de synaptische homeostatis hypothese genoemd.

De nieuwe studie met muizen vormt het eerste bewijs voor deze theorie. "De verandering in het aantal synapsen is zo groot dat het ons verrast", verklaart hoofdonderzoeker Giulio Tononi in de The New York Times.