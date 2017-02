'Vulkanen op Mars waren miljarden jaren actief'

De vulkanen op de rode planeet moeten zeker twee miljard jaar lang regelmatig tot uitbarsting zijn gekomen. Daarmee had Mars de langst levende vulkanen in ons zonnestelsel.

Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Science Advances.

De wetenschappers van de Universiteit van Houston kwamen tot hun bevindingen door een ruimtesteen van Mars te bestuderen die is neergedaald in het noordwesten van Afrika. Het brokstuk werd in 2012 al gevonden, maar is nu pas grondig onderzocht. Uit de analyse blijkt dat het gaat om vulkanisch gesteente met een ouderdom van zeker 2,4 miljard jaar.

Locatie

Er zijn tot nu toe elf vergelijkbare vulkanische Marsmeteorieten gevonden op aarde, maar deze brokstukken zijn allemaal tussen de 327 en 600 miljoen jaar oud. "Ze zijn afkomstig van dezelfde vulkanische bron", verklaart hoofdonderzoeker Tom Lapen op de nieuwssite van de Universiteit van Houston. "We kunnen verder concluderen dat ze van dezelfde locatie op Mars komen."

De datering van de ruimtesteen uit Afrika bewijst voor het eerst dat de vulkanische activiteit in dit gebied op Mars niet ophield 327 miljoen jaar geleden, maar in totaal zeker twee miljard jaar duurde.

Hoogste

Het is nog onduidelijk uit welke regio van Mars de vulkanische meteorieten precies komen. De planeet heeft meerdere vulkanen, waarvan Olympus Mons de hoogste is. De top van deze vulkaan is 25 kilometer hoog en heeft een diameter van 624 kilometer.