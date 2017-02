'Eerste vogelnesten ontstonden op Australische continent'

Ongeveer 40 miljoen jaar geleden begonnen zangvogels daar open nesten te bouwen waarin ze hun eieren legden, melden Australische onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the Royal Society B..

De meeste van deze soorten hebben zich nu over de hele wereld verspreid, mede dankzij deze typische vogelnesten.

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door de evolutionaire stamboom te analyseren van verschillende zangvogels, zoals liervogels, eksters en ornaatelfjes. Uit hun onderzoek blijkt dat bijna al deze soorten voorouders hebben die op het Australische continent leefden in de periode dat de eerste open vogelnesten ontstonden.

"Onze studie laat zien dat deze nesten in de loop van de evolutie van zangvogels meerdere keren zijn ontstaan op het Australische continent", verklaart hoofdonderzoeker Simon Griffith van de Macquarie Universiteit.

De nesten werden vermoedelijk 40 miljoen jaar geleden voor het eerst gebouwd door vogels, toen vele vogelsoorten zich van elkaar afsplitsten. Daardoor ontstonden er vele nieuwe soorten met verschillende kenmerken en gedragingen.

Dak

Voordat zangvogels open nesten bouwden legden ze hun eieren waarschijnlijk in nestjes waar een dak op zat. De vogelfamilies die overstapten naar de nesten zonder dak hebben zich volgens Griffith veel succesvoller verspreid over de aardbol, al is het nog onduidelijk waarom precies.

"Uit onze studie blijkt dat Australië de geboorteplaats was van de meest voorkomende vogels ter wereld en dat de open nesten een grote rol speelden bij hun succes", verklaart hij.