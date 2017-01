Eiwit gevonden in oeroud fossiel dinosaurus

Dat hebben Chinese en Canadese wetenschappers ontdekt, zo blijkt uit een publicatie in Nature Communications. Het gaat om het oudste eiwit ooit gevonden. Ook werden er sporen van een mineraal afkomstig uit het bloed van de dinosaurus gevonden.

De Canadese paleontoloog Robert Reisz hoopt met de vondst meer te weten te komen over de leefwijze van de dinosaurussen. "Hoe meer we weten van hun zachte weefsel, hoe meer we over het algemeen leren over de dinosaurussen."

De wetenschappers hebben in Taiwan de fossielen van een Lufengosaurus onderzocht, dat is een plantenetende soort die in het Vroeg-Jura leefde in het zuidwesten van China.

Wetenschappers die niet bij het onderzoek zijn betrokken, omschrijven de vondst bij de BBC als verbazingwekkend en verrassend.