NASA onthult luik Apollo 1 vijftig jaar na fatale brand

Op 27 januari 1967 voerden Virgil Grissom, Edward White en Roger Chaffee een oefening uit in de capsule toen de ruimte zich plotseling vulde met rook. De mannen waren niet meer in staat om het driedelige luik van de capsule te openen. Reddingsteams die zich naar het lanceerplatform op Cape Canaveral Air Force Station in Florida spoedden, kwamen te laat.

NASA heeft het luik nu uit de opslag genomen en tentoongesteld in het bezoekerscentrum van het Kennedy Space Center om de gevallen astronauten te eren. Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie herinnert het luik ook aan de risico's van de ruimtevaart.

Vonk

Onderzoekers ontdekten na het drama een aantal ernstige fouten in het ontwerp van de Apollo-capsule. De brand zou zijn veroorzaakt door een vonk in de elektrische bedrading. Dit leidde tot een snelle ontbranding doordat de cabine met zuivere en zeer brandbare zuurstof was gevuld.

"Als dit ongeval in de ruimte had plaatsgevonden, dan zouden we er nooit achter zijn gekomen wat er precies was gebeurd", zei voormalig ruimtevaarder Tom Stafford tijdens de ceremonie.

Apollo 1 kenmerkte het begin van het Apollo-programma van NASA in de jaren zestig en zeventig, dat bedoeld was om mensen op de maan te laten landen.

De bemanning van Apollo 1