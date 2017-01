Amerikaanse wetenschappers kweken 'menselijke' varkensembryo's

De embryo's zijn gecreëerd door het injecteren van menselijke stamcellen in een varkensembryo, die vervolgens 28 dagen in de baarmoeder van een varken zijn geplaatst.

De embryo's met menselijke cellen kunnen in theorie gebruikt worden om medicijnen op te testen, maar ook om organen te kweken voor menselijke patiënten, melden onderzoekers van het Salk Institute uit San Diego in het wetenschappelijk tijdschrift Cell.

Het proces om 'menselijke' varkensembryo’s te kweken verliep zeer moeizaam. Van de 2.075 embryo’s die werden geïmplanteerd bij varkens, bleven er slechts 186 in leven gedurende de 28 dagen van het experiment. Dat komt omdat mensen en varkens evolutionair gezien ver van elkaar afstaan.

In de embryo’s die bleven leven, functioneerden de menselijke cellen echter goed, zo blijkt uit het onderzoek. "Het is voor het eerst dat we menselijke cellen hebben zien groeien in het weefsel van een groot die", zegt hoofdonderzoeker Juan Carlos Izpisua Belmonte op BBC News.

Medicijnen

De gekweekte embryo’s bestaan slechts voor 0,1 tot 1 procent uit menselijk weefsel. Volgens Izpisua Belmonte bevatten ze daarmee genoeg menselijke cellen om bijvoorbeeld medicijnen op te testen, die ook door mensen gebruikt zouden kunnen worden. "Zelfs na slechts 28 dagen in de baarmoeder van een varken groeien er al miljarden menselijke cellen in de embryo’s."

De wetenschappers zijn voorlopig niet van plan om levende varkens te creëren met menselijke cellen. In theorie zou het mogelijk zijn om varkens te creëren met menselijke organen, die vervolgens kunnen worden geoogst als donororganen voor bijvoorbeeld menselijke nierpatiënten.

Dat is ethisch gezien echter nog niet verantwoord, vindt Izpisua Belmonte. "Niet alles wat mogelijk is in de wetenschap, moet je meteen uitvoeren. De maatschappij moet beslissen hoe ver we hierbij gaan."