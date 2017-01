Fossiel van insect met 'buitenaards' uiterlijk ontdekt

Het gaat om een diertje met een driehoekige kop, uitpuilende ogen en een langwerpig lichaam, dat in geen enkele bekende orde van insecten past.

Het lichaam van het mysterieuze insect is perfect bewaard gebleven in een stuk barnsteen.

Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Cretaceaous Research.

Myanmar

Het fossiel van het insect is gevonden in de bossen van Myanmar. Waarschijnlijk is het diertje honderd miljoen jaar geleden tijdens een bosbrand bedolven geraakt onder gesmolten hars van naaldbomen, die naar beneden droop. Deze hars is uiteindelijk versteend tot een soort capsule van barnsteen, waardoor het insectenlichaam niet of nauwelijks is aangetast.

Het vleugelloze diertje leefde volgens de onderzoekers op de basten van bomen en voedde zich waarschijnlijk met wormen en schimmels. Het bizarre uiterlijk van het uitgestorven insect vertoont geen overeenkomsten met bestaande soorten.

Masker

"Ik had nog nooit zoiets gezien", verklaart onderzoeksleider George Poinar op nieuwssite Phys.org. "Dit diertje is uniek in de insectenwereld, na een lange discussie hebben we het zelfs in een nieuwe orde van insecten geplaatst."

Vooral de kop van het insect is volgens de entomoloog zeer bijzonder. "Het lijkt op dat van de aliëns die we kennen uit films", verklaart hij. "Ik vond het insect zelfs zo veel op E.T. lijken dat ik met Halloween een masker heb gemaakt dat lijkt op de kop van het insect. Maar de meeste kinderen schrokken zo erg, dat ik het snel weer heb afgedaan."