Britse astronaut Tim Peake terug naar internationaal ruimtestation

De eerste keer dat Peake in de ruimte was duurde van december 2015 tot juni 2016. Na terugkeer op aarde meldde de astronaut al dat hij "in een oogwenk" terug zou gaan naar het ruimtestation. De datum voor Peake's vlucht naar het station is nog niet bekend gemaakt.

Peak kreeg bekendheid toen hij in april vorig jaar de 'marathon van Londen' liep in de ruimte. Hij legde de tocht van 42,195 kilometer af op een loopband terwijl hij vastgebonden was met geposterde kettingen om aan de 'grond' te blijven. Op een scherm zag Peak ondertussen de omgeving van de marathon van Londen aan zich voorbij trekken. De astronaut legde de tocht af in 3.18.15.

Met het voltooien van de afstand was Peak de tweede mens die de klassieke afstand wist af te leggen in de ruimte. De Amerikaanse Sunita Williams liep in 2007 al mee met de marathon van Boston vanuit de ruimte.