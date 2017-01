2700 jaar oud standbeeld van godin gevonden voor Turkse kust

Onderzoekers van de Dokuz Eylül-universiteit deden de vondst op 43 meter diepte, meldt de Turkse krant Hürriyet. Het betreft alleen de onderste helft van het beeld, dat vermoedelijk een Cypriotische godin voorstelt. Verder werden er ook aardewerken borden en kruiken gevonden.

"We weten dat zulke standbeelden bestonden uit twee delen", zei professor Harun Özdas, die de opgraving in november vorig jaar leidde. "Daarom denken we dat de bovenste helft op dezelfde plek te vinden is."

Godin

"De unieke kunstschat is een blootsvoetse vrouw die een lange jurk draagt. Het is hoogstwaarschijnlijk een godin. We denken dat de oorspronkelijke grootte 120 centimeter was. We zijn er niet in geslaagd de bovenhelft te vinden, omdat we onze zoektocht moesten staken door weersomstandigheden. Maar we zijn van plan de opgravingen dit jaar voort te zetten."

Volgens een eerste onderzoek dateren het standbeeld en het scheepswrak uit de 7de eeuw voor Christus.

"Het schip, dat van de Middellandse naar de Egeïsche Zee reisde tijdens het archaïsche tijdperk, geeft ons belangrijke informatie over de betrekkingen tussen Mediterrane beschavingen en de Egeïsche regio", aldus Özdas.