NASA begint opnieuw 'Marsmissie' op Hawaï

Het is het vijfde keer dat NASA een Marsmissie nabootst in een koepelvormige basis. De laatste missie eindigde in augustus.

Vier mannen en twee vrouwen zullen donderdagmiddag (lokale tijd) worden opgesloten in hun nieuwe onderkomen dat de grootte heeft van een kleine tweekamer woning.

De zes zorgvuldig geselecteerde onderzoekers zullen de komende maanden onderdeel zijn van een studie naar menselijk gedrag, meldt AP. Daarbij worden de psychologische problemen onderzocht die het leven voor langere tijd in een geïsoleerde omgeving met beperkte mogelijkheden met zich meebrengt.

Communicatie

De wetenschappers mogen tijdens hun verblijf geen fysiek contact hebben met de buitenwereld. Als ze naar buiten willen, moeten ze ruimtepakken dragen. De communicatie 'met de aarde' heeft een vertraging van twintig minuten, de tijd die het kan duren om een bericht van Mars naar aarde te versturen.

"We hopen erachter te komen wat de beste manier is om astronauten te selecteren, hoe je een team samenstelt en hoe je de bemanning die lang onderweg is het beste kan ondersteunen", zegt hoofdonderzoeker Kim Binsted van de Universiteit van Hawaï.

NASA hoopt in 2030 mensen naar Mars te sturen.