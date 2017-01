Hersengebieden voor emoties verschillen niet bij mannen en vrouwen

De zogenoemde amygdala, die in beide hersenhelften zit, is bij mannen weliswaar 10 procent groter dan bij vrouwen, maar dat komt omdat het mannelijk lichaam gemiddeld ook 10 procent groter is dan het vrouwelijk lichaam.

Verder is het volume van de amandelvormige hersenkernen eveneens vergelijkbaar bij vrouwen en mannen.

Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift NeuroImage.

Metingen

De wetenschappers analyseerden 58 wetenschappelijke studies, waarin het volume van de twee amygdalae was vergeleken bij mannen en vrouwen. Het verschil in grootte en volume bleek statistisch gezien te verwaarlozen. Volgens onderzoekster Lise Eliot toont de studie dan ook aan dat de hersenen van vrouwen en mannen veel minder van elkaar verschillen dan vaak wordt aangenomen.

"Er bestaat geen typisch mannelijk of vrouwelijk brein", verklaart ze op nieuwssite ScienceDaily. "En er zijn meer overeenkomsten dan verschillen bij vrijwel alle metingen die in het brein kunnen worden verricht."

Sekseverschillen

Eliot is verrast door de uitkomsten van haar onderzoek. "Je zou op basis van gedrag bepaalde sekseverschillen kunnen vermoeden in de amygdala", verklaart ze. "Emotie, empathie en agressie worden namelijk allemaal aangestuurd door dit hersendeel."

Eerder toonde Eliot aan dat ook de hippocampus (een hersengebied dat is betrokken bij het geheugen) ongeveer even groot is bij mannen en vrouwen.