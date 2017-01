AMC gaat lijkontbinding onderzoeken op eigen aan te leggen kerkhof

Het onderzoek op de begraafplaats zal gedaan worden met lichamen van mensen die hun lichaam ter beschikking hebben gesteld aan de wetenschap. Het onderzoek is volgens het AMC van belang voor forensisch onderzoekers en bij het oplossen van ernstige misdrijven.

De wetenschappelijke begraafplaats komt in een hoek van het AMC-terrein, waar ruimte is voor enkele tientallen lichamen. "We willen medio dit jaar beginnen met het onderzoek en het eerste lichaam begraven'', zegt Roelof Jan Oostra hoogleraar Anatomie van het AMC. Op de begraafplaats worden de lijken zonder kist op een diepte van maximaal een meter begraven. Met het lichaam gaat meetapparatuur mee de grond in om de ontbinding te volgen.

Geregeld stuiten rechercheurs op lichamen die door criminelen ergens zijn begraven. Kennis van ontbindingsprocessen in menselijke lichamen is om die reden volgens het AMC van groot belang om vast te kunnen stellen hoe lang geleden iemand al overleden is en onder welke omstandigheden.

Samenwerking

Het AMC werkt daar samen met onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Maastricht, het Nederlands Forensisch Instituut en het team Bijzondere Zoekingen van de Landelijke Eenheid van de politie.

De bijzondere begraafplaats van het ziekenhuis krijgt een drie meter hoge omheining met groen doek. Het is voor het eerst dat er een dergelijke begraafplaats komt in Nederland.