Mensen arriveerden tienduizend jaar eerder in Noord-Amerika dan gedacht

De eerste mensen die het Noord-Amerikaanse continent bereikten, leefden waarschijnlijk 24.000 jaar geleden al in nederzettingen in de Bluefish Caves, een grottenstelsel langs de rivier de Yukon in het noordwesten van Canada.

Dat melden Canadese onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS One.

Tot nu toe gingen wetenschappers er vanuit dat de eerste mensen die Noord-Amerika bereikten via de Beringzee pas veertienduizend jaar geleden arriveerden.

Botten

Om te bepalen wanneer de eerste mensen leefden in de Bluefish Caves, onderzocht archeoloog Laurianne Bourgeon van de Universiteit van Montreal 36.000 botfragmenten die zijn gevonden bij opgravingen in de grotten.

In vijftien stukjes bot vond ze inkepingen die zijn gemaakt met stenen werktuigen (zie foto). "Het zijn ontegenzeggelijk snijsporen die door mensen zijn gemaakt", verklaart ze op nieuwssite Phys.org.

IJstijd

Waarschijnlijk zijn de botten afkomstig van dieren die door de eerste bewoners van het gebied zijn geslacht. Uit koolstofdatering blijkt dat de botfragmenten met de inkepingen 23.000 tot 24.000 jaar oud zijn. "Onze ontdekking laat zien dat dit de oudste bekende menselijke nederzetting is in Canada", aldus Bourgeon. "Dit gebied was al bewoond tijdens de laatste ijstijd."

De wetenschappers gaan nu op zoek naar overblijfselen van werktuigen uit deze periode. Deze zijn tot nu toe nog niet aangetroffen in de grotten.