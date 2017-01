Grootste veengebied ter wereld in kaart gebracht in Congo

Het gaat om een gebied van 145.500 vierkante kilometer in het regenwoudgebied Congobekken, waar Nederland drie keer in past.

Het moeras is een belangrijke natuurlijke opslagplaats voor broeikasgassen. De bodem bevat naar schatting 30 miljard ton koolstof, melden Britse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

De wetenschappers van de Universiteit van Leeds verkenden het veengebied tijdens een drie jaar durende expeditie in het gebied. De precieze grootte van het moeras werd vastgesteld op satellietbeelden van het Congobekken.

De onderzoekers namen ook een groot aantal monsters van het veen in het gebied. Door het veen te onderzoeken, konden ze berekenden hoe veel koolstof er in de grond is opgeslagen in het gigantische moeras.

"Het gebied bevat 30 miljard ton aan koolstof waarvan het bestaan nog niet bekend was", aldus hoofdonderzoeker Simon Lewis op de nieuwssite van de Universiteit van Leeds. "Het veengebied beslaat maar vier procent van het Congobekken, maar onder de grond zit evenveel koolstof als in alle bomen boven de grond in de overige 96 procent van de regio."

Atmosfeer

Veengebieden bestaan uit oude plantresten die zijn doordrenkt met water. Door de aanwezigheid van het water vergaan de planten niet helemaal, zodat de opgeslagen CO2 in de stammen en bladeren niet vrijkomt in de lucht.

Het is volgens Lewis dan ook van het grootste belang dat het veengebied wordt beschermd. "Als het wordt vernield, komen er miljarden tonnen aan koolstofdioxide in onze atmosfeer terecht."